Maltempo | sindaco Pozzuoli | “Disagi dovuti a eventi eccezionali”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “In questi giorni ho assistito al teatrino delle banalità, con considerazioni e pseudo-accuse elargite senza cognizione di causa. Quanto accaduto acon gli allagamenti di alcune strade e gli accumuli di fanghi e detriti sono fenomeni riconducibili esclusivamente alla eccezionale quantità di pioggia caduta in pochissimo tempo. Fatti che accadono sempre più frequentemente un po’ ovunque, e non lo scopro io, a causa di queste variazioni climatiche che funestano le condizioni meteo. Quando ciò si verifica non ci sono fogne o caditorie che tengono e che pure puliamo con regolarità e costanza. Lo dicono gli esperti, lo confermano gli aggiornamenti della Sala Operativa della Regione Campania e lo dimostrano i dati raccolti grazie alle postazioni pluviometriche che abbiamo installato di recente sul territorio ...

