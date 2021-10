Lobby nera, Fedez: “Da Valcepina una diffida per le mie storie su Instagram. Si offende se le dicono fascista? Smetta di fare il saluto romano” (Di venerdì 8 ottobre 2021) La consigliera di Fratelli d’Italia, Chiara Valcepina, appena eletta al Comune di Milano e tra le protagoniste della videoinchiesta a puntata di Fanpage sulla Lobby nera, ha chiesto a Fedez, attraverso il suo avvocato, di cancellare le storie su Instagram in cui il rapper faceva riferimento a quanto emerso nel servizio. Lo ha raccontato lo stesso Fedez in alcuni video su Instagram. “Oggi una nuova diffida. È arrivata da Valcepina, quella che è stata ripresa inequivocabilmente a fare il saluto romano insieme a un signore dichiaratamente fascista, dicendo ‘saluto Covid”. Fedez fa poi notare come le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) La consigliera di Fratelli d’Italia, Chiara, appena eletta al Comune di Milano e tra le protagoniste della videoinchiesta a puntata di Fanpage sulla, ha chiesto a, attraverso il suo avvocato, di cancellare lesuin cui il rapper faceva riferimento a quanto emerso nel servizio. Lo ha raccontato lo stessoin alcuni video su. “Oggi una nuova. È arrivata da, quella che è stata ripresa inequivocabilmente ailinsieme a un signore dichiaratamente, dicendo ‘Covid”.fa poi notare come le sue ...

