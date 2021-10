LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Hamilton in testa alla FP2, 2° Leclerc e 5° Verstappen. Ferrari bene anche sul passo gara (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: Leclerc ha dunque il secondo miglior tempo sul passo gara, visto che Hamilton ha girato in 1’27?6 di due decimi più veloci rispetto al monegasco. 14.54: Un contesto molto interessante con la Ferrari e Leclerc velocissimo sul passo gara, sui tempi di Hamilton. 14.52: Leclerc suona la campana: 1’27?8 e scende sotto il muro dell’1’28. Un segnale che la Rossa va molto bene. 14.51: 1’28?1 per Leclerc e Verstappen. Hamilton però ha un ritmo superiore di circa mezzo secondo. 14.50: 10? al termine della FP2, con Mercedes veloce sul passo gara, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55:ha dunque il secondo miglior tempo sul, visto cheha girato in 1’27?6 di due decimi più veloci rispetto al monegasco. 14.54: Un contesto molto interessante con lavelocissimo sul, sui tempi di. 14.52:suona la campana: 1’27?8 e scende sotto il muro dell’1’28. Un segnale che la Rossa va molto. 14.51: 1’28?1 perperò ha un ritmo superiore di circa mezzo secondo. 14.50: 10? al termine della FP2, con Mercedes veloce sul, ...

