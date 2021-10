Il pub Mafia capitale | l' ultimo affare di Buzzi Bobo Craxi verrà a suonare

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ?Questa è la mia quarta o quinta vita, ho perso il conto?. Lo afferma in un’intervista a ‘La Stampa’ Salvatore, ex ras delle coop rosse e imputato principale insieme a Massimo Carminati del processo ‘’, che ha aperto un pub alla periferia est di Roma, dove i panini hanno nomi ispirati al mondo della criminalità romana. Perché chiamarli in questo modo? ?Non banalizzo il male. Semmai esorcizzo i gravissimi errori giudiziari. Perché siamo stati vittime di questi nomi. La nostra inchiesta si è alimentata della fiction. Era la fantasia che rincorreva la realtà: Carminati sembrava il capo di tutta Roma?. Quando gli viene chiesto se ci sia anche il panino Carminati risponde: ?Certo che c’è: il panino Samurai. Non penso se la prenda. Anzi, se viene mi fa piacere. Dovrebbe venire anche il mio amico...