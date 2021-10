Haaland alla Juventus: l’inatteso retroscena arriva dall’Inter (Di venerdì 8 ottobre 2021) Haaland vicinissimo alla Juventus? Il retroscena arriva direttamente da casa Inter, con l’ex AD Beppe Marotta Quando è apparso nel 2019 con la maglia del Salisburgo sulle spalle, si sentiva già l’aria di predestinato. E nel giro di poche stagioni, Erling Haaland si è già preso (a pieno merito) il proprio posto tra gli attaccanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021)vicinissimo? Ildirettamente da casa Inter, con l’ex AD Beppe Marotta Quando è apparso nel 2019 con la maglia del Salisburgo sulle spalle, si sentiva già l’aria di predestinato. E nel giro di poche stagioni, Erlingsi è già preso (a pieno merito) il proprio posto tra gli attaccanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

