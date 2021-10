F1, Sebastian Vettel: “Ho tanti problemi di sottosterzo, sul passo gara va un po’ meglio” (Di venerdì 8 ottobre 2021) I tifosi di Sebastian Vettel ricordando con il sorriso il GP di Turchia del 2020. Il tedesco ottenne una delle migliori prestazioni del suo ultimo anno in Ferrari giungendo terzo alle spalle del britannico della Mercedes Lewis Hamilton e del messicano della Racing Point Sergio Perez, in una lotta molto intensa che lo aveva visto opposto al messicano e all’altro ferrarista Charles Leclerc. L’inizio del weekend turco non è stato dei migliori in questa edizione 2021 per il quattro volte iridato. L’Aston Martin, fino a questo momento, non ha funzionato e i problemi di grip sono evidenti, come rappresentato dal 13° e dal 16° posto delle due sessioni che si sono tenute sul circuito di Istanbul. Ci sarà tanto da lavorare e l’arrivo della pioggia potrebbe rappresentare una via d’uscita per il teutonico. “La pista è in condizioni molto diverse ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) I tifosi diricordando con il sorriso il GP di Turchia del 2020. Il tedesco ottenne una delle migliori prestazioni del suo ultimo anno in Ferrari giungendo terzo alle spalle del britannico della Mercedes Lewis Hamilton e del messicano della Racing Point Sergio Perez, in una lotta molto intensa che lo aveva visto opposto al messicano e all’altro ferrarista Charles Leclerc. L’inizio del weekend turco non è stato dei migliori in questa edizione 2021 per il quattro volte iridato. L’Aston Martin, fino a questo momento, non ha funzionato e idi grip sono evidenti, come rappresentato dal 13° e dal 16° posto delle due sessioni che si sono tenute sul circuito di Istanbul. Ci sarà tanto da lavorare e l’arrivo della pioggia potrebbe rappresentare una via d’uscita per il teutonico. “La pista è in condizioni molto diverse ...

