F 1 | GP di Turchia - Hamilton vola anche nelle Libere 2

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La Mercedes detta il passonella seconda sessione di provedel Gran Premio della, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. Al termine della seconda ora di prove, Lewissi è confermato il più veloce, precedendo di un solo decimo la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Mercedes W12 guidata da Valtteri Bottas.favorito. Lewis ha sempre avuto un feeling particolare con il tracciato di Istanbul, fin da quando guidava in F2. Questa pista sembra esaltare le sue doti e quelle della sua monoposto, tanto che la penalità di 10 posizioni che dovrà scontare domenica sembra non preoccuparlo troppo. Ha il passo giusto per mettere in piedi una delle sue rimonte e tenersila leadership del campionato, specie se il suo diretto rivale per il titolo non ...