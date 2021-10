Centro Direzionale, aggredisce i poliziotti con un cacciavite: 35enne in manette (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cronaca di Napoli: arrestato un 35enne che aveva minacciato i poliziotti con un cacciavite durante un controllo presso il Centro Direzionale. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa di un istituto di vigilanza privata sono intervenuti nei pressi dell’isola F8 per una persona Leggi su 2anews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cronaca di Napoli: arrestato unche aveva minacciato icon undurante un controllo presso il. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa di un istituto di vigilanza privata sono intervenuti nei pressi dell’isola F8 per una persona

