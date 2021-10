Cagliari, due recuperi per Mazzarri. Le ultime dall’allenamento (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le ultime da Asseminello dove il Cagliari ha svolto nel pomeriggio la seduta di allenamento odierna Nuova doppia seduta di allenamento per i ragazzi di mister Mazzarri al Centro sportivo di Assemini. La giornata di lavoro del Cagliari è cominciata con dei test atletici; a seguire serie di esercitazioni che hanno abbinato tecnica e tattica. Nel pomeriggio ancora tattica, poi il gruppo si è concentrato su dei lavori finalizzati allo sviluppo della forza. A terminare la seduta una sessione di conclusioni a rete. Si sono allenati regolarmente con il gruppo Dalbert e Farias; hanno continuato nel personalizzato Ceppitelli, Ceter e Walukiewicz. Domani, sabato 9 ottobre, la squadra ritornerà in campo nel pomeriggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Leda Asseminello dove ilha svolto nel pomeriggio la seduta di allenamento odierna Nuova doppia seduta di allenamento per i ragazzi di misteral Centro sportivo di Assemini. La giornata di lavoro delè cominciata con dei test atletici; a seguire serie di esercitazioni che hanno abbinato tecnica e tattica. Nel pomeriggio ancora tattica, poi il gruppo si è concentrato su dei lavori finalizzati allo sviluppo della forza. A terminare la seduta una sessione di conclusioni a rete. Si sono allenati regolarmente con il gruppo Dalbert e Farias; hanno continuato nel personalizzato Ceppitelli, Ceter e Walukiewicz. Domani, sabato 9 ottobre, la squadra ritornerà in campo nel pomeriggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

aashleyobrienn : finalmente dopo due anni che ti seguo ci vediamo amo, cagliari-torino solo per questo, ci vediamo il 18 marzo @iosonoariete ?? - UnioneSarda : #Sardegna - Tremila piante di marijuana in un’azienda agricola: un arresto e due denunce a #Villasor - CAGLIARILIVEAPP : 3000 piante di marijuana a Villasor: una persona arrestata e due persone indagate in stato di libertà - sehmagazine : Alan David Baumann, curatore e figlio di Eva Fischer, al Palazzo di Città di #Cagliari in occasione della XXII Gior… - vivere_sardegna : Evasione e revoca dei domiciliari, due arresti tra Cagliari e Quartu -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari due Maxi piantagione di cannabis sequestrata a Villasor: 5300 piante distrutte Erano stati sopresi in un campo di due ettari, dove si trovava una piantagione di 5300 piante di ... Oggi gli sviluppi: si è scoperto dalle analisi dei carabinieri dei Ris di Cagliari che il raccolto ...

Sampdoria, D'Aversa senza i nazionali ma Gabbiadini c'è CAGLIARI - In vista della sfida contro il Cagliari del prossimo 17 ottobre, per l'undici di D'Aversa ci sarà da fare i conti con l'ex Keita Balde, due gol realizzati in cinque partite giocate con la ...

Maltempo, i due cieli di Cagliari a distanza di pochi minuti - sardiniapost SardiniaPost Cagliari, doppia seduta di allenamento: tornano in gruppo Dalbert e Farias Il campionato è fermo, ma il Cagliari continua ad allenarsi duramente agli ordini di Mazzarri, che cerca di sfruttare proprio la sosta per dare la sua impronta ad una squadra spaesata, in crisi di gio ...

Cagliari in ritardo di condizione? Il dato che attesta il contrario Il dato che attesta il contrario. Cagliari in ritardo di condizione? I rossoblù corrono però spesso a vuoto. Con i suoi 110.422 km percorsi contro il Venezia, il Cagliari è la seconda squadra che ha c ...

Erano stati sopresi in un campo diettari, dove si trovava una piantagione di 5300 piante di ... Oggi gli sviluppi: si è scoperto dalle analisi dei carabinieri dei Ris diche il raccolto ...- In vista della sfida contro ildel prossimo 17 ottobre, per l'undici di D'Aversa ci sarà da fare i conti con l'ex Keita Balde,gol realizzati in cinque partite giocate con la ...Il campionato è fermo, ma il Cagliari continua ad allenarsi duramente agli ordini di Mazzarri, che cerca di sfruttare proprio la sosta per dare la sua impronta ad una squadra spaesata, in crisi di gio ...Il dato che attesta il contrario. Cagliari in ritardo di condizione? I rossoblù corrono però spesso a vuoto. Con i suoi 110.422 km percorsi contro il Venezia, il Cagliari è la seconda squadra che ha c ...