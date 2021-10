Arisa fa una richiesta assurda a Ballando con Le Stelle: i dettagli (Di venerdì 8 ottobre 2021) La cantante Arisa, concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle, ha chiesto a Milly Carlucci ed alla produzione di non incontrare l’ex fidanzato Andrea De Carlo. Quest’ultimo è il manager di Morgan e Federico Fashion Style, anche loro concorrenti del programma. A raccontare tutto ciò è stato proprio De Carlo con queste parole: “Arisa non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”. Andrea ha anche inviato una frecciatina ad Arisa, ribadendo che è nello show di Milly Carlucci grazie a lui. Come risponderà la cantante lucana a queste provocazioni? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici news, Arisa invia una lettera a Maria De Filippi dopo l’abbandono La ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) La cantante, concorrente ufficiale dicon le, ha chiesto a Milly Carlucci ed alla produzione di non incontrare l’ex fidanzato Andrea De Carlo. Quest’ultimo è il manager di Morgan e Federico Fashion Style, anche loro concorrenti del programma. A raccontare tutto ciò è stato proprio De Carlo con queste parole: “non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”. Andrea ha anche inviato una frecciatina ad, ribadendo che è nello show di Milly Carlucci grazie a lui. Come risponderà la cantante lucana a queste provocazioni? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici news,invia una lettera a Maria De Filippi dopo l’abbandono La ...

Advertising

IsaeChia : Arisa fa inserire una particolare clausola nel suo contratto con #Ballandoconlestelle (e c’entra l’ex fidanzato And… - fanpage : #BallandoConLeStelle, Arisa chiede una clausola speciale: non incontrare il suo ex Andrea Di Carlo - glooit : Arisa a Ballando con le stelle, una clausola del contratto per non vedere l’ex Andrea Di Carlo leggi su Gloo… - Eva83010525 : @ARISA_OFFICIAL @DonnaModerna Bellissima risposta quella riguardo all'anima. Hai una bella voce. Quando esce il tuo… - vestirsimale_ : Ringrazio la vicina di casa che stamattina passa da Casta diva a Caruso, ma poi rovina tutto con Arisa facendoci co… -