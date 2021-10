Uomini e Donne 7 Ottobre: Marcello lascia Ida (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri 7 Ottobre 2021 è andata in onda Uomini e Donne su Canale 5 alle ore 14:45. Jessica non crede per niente ad Armando mentre Marika lo attacca ancora più duramente. Ida aspetta che Marcello entri al centro dello studio e comincia ad elencare altri difetti dell’uomo che la ascolta e ribatte che il suo essere puntigliosa e pressante la fatto prendere la decisione di terminare la frequentazione. Uomini e Donne 6 Ottobre: Nicole dubita di Ciprian Uomini e Donne 7 Ottobre: Armando viene rifiutato Armando prova a spiegare che l’interesse per Jessica era giusto esporlo perché quando si prova qualcosa per una persona non si deve nascondere. Marika è felice che Jessica non si fida dell’uomo e non gli ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri 72021 è andata in ondasu Canale 5 alle ore 14:45. Jessica non crede per niente ad Armando mentre Marika lo attacca ancora più duramente. Ida aspetta cheentri al centro dello studio e comincia ad elencare altri difetti dell’uomo che la ascolta e ribatte che il suo essere puntigliosa e pressante la fatto prendere la decisione di terminare la frequentazione.: Nicole dubita di Ciprian: Armando viene rifiutato Armando prova a spiegare che l’interesse per Jessica era giusto esporlo perché quando si prova qualcosa per una persona non si deve nascondere. Marika è felice che Jessica non si fida dell’uomo e non gli ha ...

