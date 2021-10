Spalletti col ‘problema’ Mertens, il belga vuole battere un record (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luciano Spalletti ritrova Dries Mertens. Il tecnico del Napoli ha dovuto rinunciare al belga fino alla scorsa giornata di campionato. Il belga si era operato alla spalla ed ha saltato tutta la fase del ritiro estivo e le prime otto giornata (Europa League inclusa) della stagione 2021/22. Durante l’ultima sfida con la Fiorentina è tornato tra i convocati in campionato e sta ritrovando sempre di più la condizione migliore. Come ricorda Corriere dello Sport, Spalletti parlando di Mertens disse: “A uno come Dries o gli si trova il posto o lo si crea“. Ed allora tocca a Big Luciano trovare un posto al pittore del gol fiammingo. Magari una prima chance la potrà avere già durante la prossima sfida con il Torino, dato che Osimhen rientrerà dagli impegni con la nigeriano solo mercoledì ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lucianoritrova Dries. Il tecnico del Napoli ha dovuto rinunciare alfino alla scorsa giornata di campionato. Ilsi era operato alla spalla ed ha saltato tutta la fase del ritiro estivo e le prime otto giornata (Europa League inclusa) della stagione 2021/22. Durante l’ultima sfida con la Fiorentina è tornato tra i convocati in campionato e sta ritrovando sempre di più la condizione migliore. Come ricorda Corriere dello Sport,parlando didisse: “A uno come Dries o gli si trova il posto o lo si crea“. Ed allora tocca a Big Luciano trovare un posto al pittore del gol fiammingo. Magari una prima chance la potrà avere già durante la prossima sfida con il Torino, dato che Osimhen rientrerà dagli impegni con la nigeriano solo mercoledì ...

