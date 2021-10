“Serve tolleranza zero col razzismo”: la presa di posizione del Presidente (Di giovedì 7 ottobre 2021) Urbano Cairo, Presidente del Torino ha parlato del tema del razzismo negli stadi. Dopo gli ultimissimi episodi di razzismo successi negli stadi di Serie A prima a Maignan e poi a Koulibaly, il tema del razzismo è al centro di discussioni e polemiche. Tutti condannano questi spiacevoli episodi ma una linea dura nei confronti dei trasgressori non è ancora stata attuata. Linea, quella della non tolleranza, che seguirebbe subito il Presidente del Torino. Urbano-Cairo-Torino Queste le sue parole sul tema: “Non ero in Assemblea di Lega, stavo venendo qua. Se ne è parlato in modo forte, non è una cosa tollerabile a nessun livello. Appartiene alla preistoria, non esiste, si prenderanno delle misure. Non so quali perché non ero presente ma qualcosa di importante verrà fatto. Ci ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Urbano Cairo,del Torino ha parlato del tema delnegli stadi. Dopo gli ultimissimi episodi disuccessi negli stadi di Serie A prima a Maignan e poi a Koulibaly, il tema delè al centro di discussioni e polemiche. Tutti condannano questi spiacevoli episodi ma una linea dura nei confronti dei trasgressori non è ancora stata attuata. Linea, quella della non, che seguirebbe subito ildel Torino. Urbano-Cairo-Torino Queste le sue parole sul tema: “Non ero in Assemblea di Lega, stavo venendo qua. Se ne è parlato in modo forte, non è una cosa tollerabile a nessun livello. Appartiene alla preistoria, non esiste, si prenderanno delle misure. Non so quali perché non ero presente ma qualcosa di importante verrà fatto. Ci ...

