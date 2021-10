Serie A, oggi assemblea tra diritti tv e highlights a Sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) I club di Serie A si ritroveranno oggi, a partire dalle ore 11, per un’assemblea con diversi punti all’ordine del giorno. Tra i temi più importanti, da segnalare sicuramente l’analisi di vantaggi/svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative al format del campionato di Serie A. Si discuterà inoltre anche lo stato d’avanzamento del Piano Industriale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) I club diA si ritroveranno, a partire dalle ore 11, per un’con diversi punti all’ordine del giorno. Tra i temi più importanti, da segnalare sicuramente l’analisi di vantaggi/svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative al format del campionato diA. Si discuterà inoltre anche lo stato d’avanzamento del Piano Industriale L'articolo

Advertising

RaiCultura : #Complessità: una parola oggi di moda, usata e spesso abusata. Ma cosa sono i sistemi complessi e dove li troviamo… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Mancini: 'Oggi Donnarumma giocava per l'Italia, non per il PSG. Peccato per i fischi' - TuttoMercatoWeb : Italia, Mancini: 'Meglio perdere oggi che la finale di un Europeo o di un Mondiale' - CalcioFinanza : #SerieA, oggi assemblea tra diritti tv e highlights a #Sky - NotiziarioC : Termina oggi il turno infrasettimanale: gioca una potenziale capolista... -