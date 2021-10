Salvini ferma l’offensiva: incontro con Draghi nei prossimi giorni (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani”. Dopo lo strappo di Matteo Salvini sulla riforma fiscale, Draghi ieri ha ribadito che la contestata riforma fiscale, e in particolare del catasto, non porterà a nuove tasse. “L’ho detto fin dall’inizio: questo governo non aumenta le tasse e la riforma del catasto non è una patrimoniale”, ha affermato Draghi durante una conferenza stampa al termine del vertice Ue-Balcani in Slovenia, dopo che martedì Salvini ha ritirato la delegazione leghista al consiglio dei ministri che ha approvato il testo della legge delega sulla riforma fiscale, una “cornice” per i provvedimenti che il governo dovrà adottare nei prossimi mesi. Una decisione arrivata a poche ore dalla batosta subita dalla Lega nelle grandi città alle ultime elezioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani”. Dopo lo strappo di Matteosulla riforma fiscale,ieri ha ribadito che la contestata riforma fiscale, e in particolare del catasto, non porterà a nuove tasse. “L’ho detto fin dall’inizio: questo governo non aumenta le tasse e la riforma del catasto non è una patrimoniale”, ha aftodurante una conferenza stampa al termine del vertice Ue-Balcani in Slovenia, dopo che martedìha ritirato la delegazione leghista al consiglio dei ministri che ha approvato il testo della legge delega sulla riforma fiscale, una “cornice” per i provvedimenti che il governo dovrà adottare neimesi. Una decisione arrivata a poche ore dalla batosta subita dalla Lega nelle grandi città alle ultime elezioni ...

Advertising

GrimorioStrega : RT @myrtamerlino: La domanda 'non è perché lo fa?', ma 'poi che fa?' Se #Draghi non si ferma #Salvini poi che fa? Se ne va? Difficile da c… - SaffronHorizon : RT @myrtamerlino: La domanda 'non è perché lo fa?', ma 'poi che fa?' Se #Draghi non si ferma #Salvini poi che fa? Se ne va? Difficile da c… - myrtamerlino : La domanda 'non è perché lo fa?', ma 'poi che fa?' Se #Draghi non si ferma #Salvini poi che fa? Se ne va? Difficil… - LaStampa : Salvini ferma l’offensiva e si raccomanda con i suoi: “Niente voci fuori dal coro” - meschini_nito : Salvini ferma l’offensiva e si raccomanda con i suoi: “Niente voci fuori dal coro” -