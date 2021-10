Salute, su epatite C italiani disinformati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dell’epatite C gli italiani sanno poco e, anche quando pensano di sapere, troppo spesso si tratta di informazioni errate o fuorvianti. E’ quanto emerge da un’indagine Doxa Pharma-Gilead Sciences secondo cui il 64% degli italiani over 30 sa poco o nulla della patologia mentre, del 36% che si definisce conoscitore delle epatite C, solo il 4% afferma di sapere bene di cosa si tratti. Un vuoto conoscitivo che potrebbe esporre le persone a occasioni di contagio. Il 63% degli intervistati non è in grado di definire i comportamenti a rischio, il 64% non conosce quelle patologie correlate all’epatite C (comorbidità) che possono essere considerate campanelli di allarme della malattia. Anche il test per individuare la presenza del virus Hcv non risulta particolarmente diffuso: il 73% degli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dell’C glisanno poco e, anche quando pensano di sapere, troppo spesso si tratta di informazioni errate o fuorvianti. E’ quanto emerge da un’indagine Doxa Pharma-Gilead Sciences secondo cui il 64% degliover 30 sa poco o nulla della patologia mentre, del 36% che si definisce conoscitore delleC, solo il 4% afferma di sapere bene di cosa si tratti. Un vuoto conoscitivo che potrebbe esporre le persone a occasioni di contagio. Il 63% degli intervistati non è in grado di definire i comportamenti a rischio, il 64% non conosce quelle patologie correlate all’C (comorbidità) che possono essere considerate campanelli di allarme della malattia. Anche il test per individuare la presenza del virus Hcv non risulta particolarmente diffuso: il 73% degli ...

