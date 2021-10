Riccardi S Egidio | da Assisi 86 a pandemia | religioni più unite

(Di giovedì 7 ottobre 2021) "Sono convenuti a Roma e oggi qui al Colosseo credenti di varie tradizioni religiose e se l'incontro promosso da Giovanni Paolo II86 è stato una svolta dopo molta strada è stata fatta. Per chi ...

askanews

Così Andrea, fondatore della comunità di Sant',all'incontro al Colosseo con papa Francesco e la cancellieratedesca Angela Merkel."Voglio testimoniare che le dura lezione della pandemia ..."Abbiamo vissuto un tempo doloroso di pandemia, non ancora concluso: abbiamo visto la fragilità di un mondo", ha detto Andrea, fondatore della Comunità di Sant'e "siamo all'...Roma, 7 ott. (askanews) - 'Sono convenuti a Roma e oggi qui al Colosseo credenti di varie tradizioni religiose e se l'incontro promosso da ..."Abbiamo vissuto un tempo doloroso di pandemia, non ancora concluso: abbiamo visto la fragilità di un mondo. Siamo all'appuntamento con un mondo nuovo, decisi a far tesoro della lezione sofferta della ...