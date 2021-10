Pfizer chiede alla Fda l'ok per il vaccino in fascia 5-11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense (Food and Drug Administration) di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini. L’azienda, che ha spiegato su Twitter di aver richiesto l’approvazione, aveva già presentato i risultati delle prove del suo vaccino per i bambini in questa fascia di età all’agenzia alla fine di settembre. UPDATE: We and @BioNTech Group officially submitted our request to @US FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx— Pfizer Inc. (@Pfizer) October 7, 2021 Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società farmaceuticaha chiestoFda statunitense (Food and Drug Administration) di autorizzare il suoanti Covid per ladi età tra i 5 e gli 11. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini. L’azienda, che ha spiegato su Twitter di aver richiesto l’approvazione, aveva già presentato i risultati delle prove del suoper i bambini in questadi età all’agenziafine di settembre. UPDATE: We and @BioNTech Group officially submitted our request to @US FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx—Inc. (@) October 7, 2021

