Pd ottimista su Roma e Torino. Il Cdx punta su Trieste e... I rumor (Di giovedì 7 ottobre 2021) Profumo di vittoria. Profumo di cappotto (fatta eccezione per Trieste) nelle grandi città, dopo il trionfo al primo turno a Milano, Bologna e Napoli. Nel quartier generale del Partito Democratico, fonti molto vicine al segretario Enrico Letta, prevale l'ottimismo in vista dei ballottaggi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Profumo di vittoria. Profumo di cappotto (fatta eccezione per) nelle grandi città, dopo il trionfo al primo turno a Milano, Bologna e Napoli. Nel quartier generale del Partito Democratico, fonti molto vicine al segretario Enrico Letta, prevale l'ottimismo in vista dei ballottaggi... Segui su affaritaliani.it

Advertising

gianfavino : @CalaminiciM Per Roma anche se sono un filo più ottimista di te, occorre pregare…. - paola140021 : RT @TITTY50288875: @paola140021 Perché sia un BonMercoledì ricorda di sorridere di non pensare troppo di non arrabbiarti per cose inutili e… - KatyaVigliotta : RT @TITTY50288875: @KatyaVigliotta Perché sia un BonMercoledì ricorda di sorridere di non pensare troppo di non arrabbiarti per cose inutil… - gma_vic : @GuidoCrosetto ?????? doveeee??? A Roma!!!! Forse fra 4 mesi avremo la nuova giunta... Lei è troppo ottimista!! - TITTY50288875 : @aindacomcorreio Perché sia un BonMercoledì ricorda di sorridere di non pensare troppo di non arrabbiarti per cose… -