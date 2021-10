Omicidio Ardea, l’arma potrebbe trovarsi in un canale: la prova in un video (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tutte le ricerche dell’Omicidio di Ardea ora si concentrano sull’arma, che non si trova. Ma alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona avrebbero registrato un particolare che sta portando a riflettere gli inquirenti. Nel giorno dell’assassinio, il figlio della vittima è stato ripreso mentre buttava un sacchetto bianco in un canale. Fabrizio Rocchi, l’unica persona attualmente iscritta nel registro degli indagati, sarebbe poi tornato nello stesso posto due giorni dopo con un’auto noleggiata. Un modo di agire insolito e sospetto, che fa aumentare i dubbi su quanto sia accaduto realmente quella notte del 28 settembre. Leggi anche: Donna trovata morta ad Ardea, l’autopsia conferma: ‘È Omicidio’ Omicidio Ardea, si indaga su quale possa essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tutte le ricerche dell’diora si concentrano sul, che non si trova. Ma alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona avrebbero registrato un particolare che sta portando a riflettere gli inquirenti. Nel giorno dell’assassinio, il figlio della vittima è stato ripreso mentre buttava un sacchetto bianco in un. Fabrizio Rocchi, l’unica persona attualmente iscritta nel registro degli indagati, sarebbe poi tornato nello stesso posto due giorni dopo con un’auto noleggiata. Un modo di agire insolito e sospetto, che fa aumentare i dubbi su quanto sia accaduto realmente quella notte del 28 settembre. Leggi anche: Donna trovata morta ad, l’autopsia conferma: ‘È, si indaga su quale possa essere ...

