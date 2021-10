Milano, cadono calcinacci in Galleria Vittorio Emanuele: l’intervento dei vigili del fuoco – Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel pomeriggio del 6 ottobre, poco dopo le 17.30, sono caduti calcinacci all’interno della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e hanno verificato la pericolosità di eventuali problemi strutturali. Illesi i turisti e i cittadini che in quel momento passeggiavano all’interno della Galleria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel pomeriggio del 6 ottobre, poco dopo le 17.30, sono cadutiall’interno della. Sul posto sono intervenuti idelche hanno transennato l’area e hanno verificato la pericolosità di eventuali problemi strutturali. Illesi i turisti e i cittadini che in quel momento passeggiavano all’interno della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano, cadono calcinacci in Galleria Vittorio Emanuele: l'intervento dei vigili del fuoco – Video Il Fatto Quotidiano Milano, cadono calcinacci in Galleria: turisti illesi Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17:30, sono caduti calcinacci all'interno della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area sul ...

Cadono giù i calcinacci, la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano perde i pezzi Solo per fortuna i pezzi di struttura volati giù non hanno colpito nessuno dei tanti passanti che ad ogni ora della giornata passeggiano lungo la Galleria. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del ...

