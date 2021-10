Luis Enrique | «Felice per la vittoria Gavi è presente e futuro della Spagna»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “E’ una bella, abbiamo raggiunto la finale e siamo una delle due squadre più forti di questo torneo. Ogni striscia ha un inizio e una fine e prima o poi doveva succedere. Quello dell’Italia è un record straordinario”. Lo ha detto, ct, intervenuto in conferenza stampa dopo lacontro l’Italia in Nations League. “Noi siamo rimasti fedeli ai nostri principi di gioco, i ragazzi hanno giocato molto bene e ora pensiamo a recuperare bene per la finale. Sono contento e mi ritengo molto fortunato di essere il ct”, ha aggiunto. Sulla grande partita del 17enne, l’ex tecnicoRoma ha dichiarato: “Chi lo conosce non è sorpreso, ha tantissima personalità e carattere ...

CB_Ignoranza : 'L'inno italiano è così bello che iniziare una partita così è una sensazione bellissima. C'è stato qualche fischio… - whorsace : RT @taylorjoyismo: Luis Enrique uomo che ho sempre stimato - ANCAFEBIA : RT @taylorjoyismo: Luis Enrique uomo che ho sempre stimato - GentBlaugrana5 : Luis Enrique siempre uno di noi #LuisEnrique #españa #barca - mariomald89 : RT @CharlesOnwuakpa: Sarebbe molto divertente rivedere Luis Enrique in Italia con formazioni assurde e 17enni titolari ogni settimana.

