Lory Del Santo: "In carcere hanno tentato di uccidermi" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lory Del Santo è tornata con la mente a un aneddoto che risale a quando aveva vent'anni. La showgirl finì in carcere ma, secondo quanto racconta, si trattò di uno scambio di persona, un equivoco che venne chiarito nell'arco di dieci giorni. Tuttavia, mentre si trovava al Regina Coeli, una detenuta tentò di ucciderla. L'articolo proviene da City Roma News.

