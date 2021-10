Gli aneddoti su Zeman (Di giovedì 7 ottobre 2021) Interessante articolo de la Repubblica Palermo sui racconti del periodo siciliano di Zeman. Ecco un estratto. “Quella non è una squadra di calcio ma di marziani che corrono dietro ad un pallone senza fermarsi mai”. Non proprio un complimento. Il povero Tom Rosati, che avrebbe poi portato il Palermo in B, si disperava, incredulo. Era il 30 gennaio del 1985, Coppa Italia Serie C, sedicesimi di finale. All’andata, a Licata, due settimane prima, l’allenatore aveva deciso di schierare le riserve rosanero. Un errore di valutazione che portò alla disfatta. Zeman fece il botto: 4-1. Tebaldo Bigliardi, due scudetti, una Coppa Italia e una Uefa con il Napoli di Maradona, vive in Sicilia, a Capo Tindari nel messinese, sei mesi all’anno, curando la sua piccola tenuta con attività turistica e l’azienda che produce olio biologico. “Eravamo in ritiro a Pergusa con ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Interessante articolo de la Repubblica Palermo sui racconti del periodo siciliano di. Ecco un estratto. “Quella non è una squadra di calcio ma di marziani che corrono dietro ad un pallone senza fermarsi mai”. Non proprio un complimento. Il povero Tom Rosati, che avrebbe poi portato il Palermo in B, si disperava, incredulo. Era il 30 gennaio del 1985, Coppa Italia Serie C, sedicesimi di finale. All’andata, a Licata, due settimane prima, l’allenatore aveva deciso di schierare le riserve rosanero. Un errore di valutazione che portò alla disfatta.fece il botto: 4-1. Tebaldo Bigliardi, due scudetti, una Coppa Italia e una Uefa con il Napoli di Maradona, vive in Sicilia, a Capo Tindari nel messinese, sei mesi all’anno, curando la sua piccola tenuta con attività turistica e l’azienda che produce olio biologico. “Eravamo in ritiro a Pergusa con ...

