Giornalismo | Giulietti Fnsi | “Querele bavaglio e attacchi squadristi | l’articolo 21 è a rischio e Parlamento e governo non fanno nulla”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Di solidarietà senza atti concreti si può morire. Beppe, presidente della Federazione della Stampa Italiana è netto durante il suo intervento al sit-in davanti a Montecitorio, indetto dalla. “C’è un attacco inaudito al21 della Costituzione – afferma– e di fronte a questonon approvano nessuna delle norme ferme da anni, dall’equo compenso alle. Siamo di fronte a ricatti intollerabili e credo di dovrà arrivare allo sciopero generale”. Raffaele Lorusso, segretario: “Se ilvolesse potrebbe dare attuazione a norme ferme dal 2012. Non vorrei i stesse diffondendo il messaggio che è bene che la stampa sia libera, ma è molto meglio se i ...

Advertising

ilfattovideo : Giornalismo, Giulietti (Fnsi): “Querele bavaglio e attacchi squadristi, l’articolo 21 è a rischio e Parlamento e go… - CapitanHarlok6 : Giornalismo, Giulietti: 'Attacco inaudito all'articolo 21. Parlamento e ... -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalismo Giulietti

Il Fatto Quotidiano

***** Il ruolo del, della letteratura e del cinema Intervengono: Giuseppe, presidente Fnsi, Emiliano Morreale, docente Università Sapienza Roma e autore del libro 'La mafia ......nostra voglia di dire no a questo disegno il cui obiettivo è solo quello di rendere il... All'incontro, insieme con il presidente della Fnsi, Giuseppe, anche il vicepresidente di ...Presentata la mobilitazione del 7 ottobre, alle 10, davanti a Montecitorio. Tra aggressioni, precariato e attacchi al diritto di cronaca, «il clima non è buono», ma l’attenzione dell’esecutivo «è tutt ..."È necessario tornare in piazza perché il governo deve prendere atto della situazione di estrema difficoltà che il mondo dell'informazione sta affrontando. Servono interventi strutturali a sostegno di ...