F.1: Gp Turchia. Hamilton 'Siamo più preparati dello scorso anno' "Abbiamo capito i problemi che abbiamo avuto nel 2020 a Istanbul", spiega il pilota Mercedes ISTANBUL (Turchia) - "Il GP di Turchia 2020? Penso che abbiamo capito i problemi avuti quel fine settimana ...

