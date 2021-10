E’ stato uno dei protagonisti di Smallville: sapete chi è il suo compagno? E’ un vero artista (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato uno dei protagonisti di Smallville: sapete chi è il compagno dell’amatissimo attore? E’ un vero artista. Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011. Ha avuto un successo incredibile. La trama gira intorno al personaggio di Clark. Ancora un bambino, arriva dopo una catastrofica pioggia di meteoriti, nella cittadina di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’uno deidichi è ildell’amatissimo attore? E’ unè una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011. Ha avuto un successo incredibile. La trama gira intorno al personaggio di Clark. Ancora un bambino, arriva dopo una catastrofica pioggia di meteoriti, nella cittadina di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

capuanogio : #Donnarumma fischiato per 90 minuti non è stato un bello spettacolo, ma scandalizzarsi non serve: veniva contestato… - chetempochefa : 'Sono felice del Premio Nobel, non me lo aspettavo, all'inizio ho avuto paura che fosse uno scherzo, sono stato col… - ClaMarchisio8 : Ci sono luoghi da cui non me ne sono mai veramente andato. Luoghi in cui so di dover tornare. Tornare a sentire. To… - Paola98367929 : RT @AlekosPrete: Vivono in casolari abbandonati senza energia elettrica, acqua potabile e servizi igienici. Sono i braccianti impiegati nel… - ffbikerpi : RT @AlekosPrete: Vivono in casolari abbandonati senza energia elettrica, acqua potabile e servizi igienici. Sono i braccianti impiegati nel… -