Decreto capienze arriva in Cdm, manca accordo su apertura discoteche. Salvini: "35% è presa in giro" (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Finalmente arriva un segnale di riapertura e ripartenza" dice il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Associazioni di categoria pronte a scendere in piazza. Briatore: "Così meglio non riaprire" Leggi su rainews (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Finalmenteun segnale di rie ripartenza" dice il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Associazioni di categoria pronte a scendere in piazza. Briatore: "Così meglio non riaprire"

Advertising

biancacle : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #7ottobre. Tra i temi: ??#Draghi replica a Salvini: non seguo calendario elettorale;… - fisco24_info : Discoteche, oggi in Cdm il Decreto sulle riaperture. Salvini: «È presa in giro»: Il provvedimento sulle capienze di… - Lasiciliaweb : Decreto capienze in Cdm, manca accordo su discoteche Salvini: '35% è presa in giro'. Siae e Silb: 'Così impossibile… - CentroStudi_EL : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #7ottobre. Tra i temi: ??#Draghi replica a Salvini: non seguo calendario elettorale;… - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #7ottobre. Tra i temi: ??#Draghi replica a Salvini: non seguo calendario elettorale;… -