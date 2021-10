Caso Di Donna, nuove grane per Conte: spuntano un generale dei servizi segreti e un senatore Udc (Di giovedì 7 ottobre 2021) Emergono nuove rivelazioni sull’avvocato Luca Di Donna, il fedelissimo di Giuseppe Conte indagato per “traffico di influenze”. Un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni pesantissime sulla credibilità dell’ex premier. In particolare, potrebbe mettere a rischio la leadership di Conte sul Movimento 5 Stelle. Gli ultimi sviluppi riferiscono, infatti, di aspetti che, al di là della rilevanza giudiziaria, lasciano intendere un intreccio di poteri che vedono tra i protagonisti anche i vertici dei servizi segreti. servizi che, nel periodo su cui investiga la Procura, erano controllati proprio da Conte. Insomma, mancano di quel termine tanto caro ai grilini: la trasparenza. LEGGI ANCHE Quell'email che inchioda Giuseppe Conte: pronte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Emergonorivelazioni sull’avvocato Luca Di, il fedelissimo di Giuseppeindagato per “traffico di influenze”. Un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni pesantissime sulla credibilità dell’ex premier. In particolare, potrebbe mettere a rischio la leadership disul Movimento 5 Stelle. Gli ultimi sviluppi riferiscono, infatti, di aspetti che, al di là della rilevanza giudiziaria, lasciano intendere un intreccio di poteri che vedono tra i protagonisti anche i vertici deiche, nel periodo su cui investiga la Procura, erano controllati proprio da. Insomma, mancano di quel termine tanto caro ai grilini: la trasparenza. LEGGI ANCHE Quell'email che inchioda Giuseppe: pronte ...

Advertising

LegaSalvini : ?? LIBERO: «CASO DI DONNA, IL LEGALE INDAGATO TRAMAVA PER CONTE» - giacomodimaio : RT @aldotorchiaro: Dello scandalo Di Donna, il socio di #Conte con le mani un po’ ovunque, scrive @ilriformista e pochi altri giornali. Per… - 1952maggio : RT @aldotorchiaro: Dello scandalo Di Donna, il socio di #Conte con le mani un po’ ovunque, scrive @ilriformista e pochi altri giornali. Per… - francetomm : RT @LegaSalvini: ?? LIBERO: «CASO DI DONNA, IL LEGALE INDAGATO TRAMAVA PER CONTE» - SaroMannino1 : RT @SecolodItalia1: Caso Di Donna, nuove grane per Conte: spuntano un generale dei servizi segreti e un senatore Udc -