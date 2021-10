Bettini dice che lo strappo della Lega arriverà, Zaia e Fedriga escludono la crisi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Goffredo Bettini, esponente di spicco del Partito democratico, commenta sul Corriere della sera i risultati elettorali delle amministrative e le agitazioni della Lega nel governo Draghi. Il Pd, dice, «richiama tutti, soprattutto la Lega, alla responsabilità di governo e alla coerenza. Draghi stesso ha parlato di un fatto serio. La verità è che il partito di Salvini è un corpo politico tirato da carri che vanno in direzioni opposte. Sarà fonte, per questo, di ulteriori problemi e instabilità». Di Draghi al Quirinale «si parlerà nei prossimi mesi», aggiunge. Ma «se il presidente Mattarella, un pilastro dell’equilibrio repubblicano, confermasse la sua indisponibilità per un secondo mandato, si aprirebbe il problema di una scelta da compiere. Invochiamo tutti la presenza di Draghi in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Goffredo, esponente di spicco del Partito democratico, commenta sul Corrieresera i risultati elettorali delle amministrative e le agitazioninel governo Draghi. Il Pd,, «richiama tutti, soprattutto la, alla responsabilità di governo e alla coerenza. Draghi stesso ha parlato di un fatto serio. La verità è che il partito di Salvini è un corpo politico tirato da carri che vanno in direzioni opposte. Sarà fonte, per questo, di ulteriori problemi e instabilità». Di Draghi al Quirinale «si parlerà nei prossimi mesi», aggiunge. Ma «se il presidente Mattarella, un pilastro dell’equilibrio repubblicano, confermasse la sua indisponibilità per un secondo mandato, si aprirebbe il problema di una scelta da compiere. Invochiamo tutti la presenza di Draghi in ...

