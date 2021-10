‘Ballando con le stelle’ | Lucarelli e Parietti assolte da accuse diffamazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Selvaggiae Albasono statedallediper gli scontri nati acon lenel 2017 e proseguiti sui social. Una nelle vesti di giudice del talent e l’altra di ex concorrente avevano finito per querelarsi a vicenda perè stata assolta dalla sesta sezione penale del Tribunale di Milano perché il fatto non sussiste. Ancheè stata assolta perché il fatto non sussiste tranne che per un capo di imputazione, per il quale le è stato però riconosciuto di aver agito sotto provocazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.