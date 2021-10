Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 6 ottobre Buongiorno dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio via Libera del Consiglio dei Ministri la delega per la riforma fiscale ministri della Lega non hanno partecipato alla riunione il sistema cui si Mira non intende un gettito complessivo ma a diminuirlo perché oggi è fuori linea rispetto agli altri paesi così il premier Mario aghi parlando della delega fiscale delle intenzioni dell’esecutivo lui non è roba è pronta a fare di più per promuovere E difendere i valori e gli interessi dei cittadini europei per farlo nei prossimi mesi 27 saranno al lavoro per una nuova dichiarazione Unione Europea nato mentre gli ambasciatori di sciarpa Avvieranno già nelle prossime settimane i lavori di preparazione del vertice europeo sulla difesa che si terrà a marzo sotto la presidenza francese Roma Torino ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 6 ottobre Buongiorno dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio via Libera del Consiglio dei Ministri la delega per la riforma fiscale ministri della Lega non hanno partecipato alla riunione il sistema cui si Mira non intende un gettito complessivo ma a diminuirlo perché oggi è fuori linea rispetto agli altri paesi così il premier Mario aghi parlando della delega fiscale delle intenzioni dell’esecutivo lui non è roba è pronta a fare di più per promuovere E difendere i valori e gli interessi dei cittadini europei per farlo nei prossimi mesi 27 saranno al lavoro per una nuova dichiarazione Unione Europea nato mentre gli ambasciatori di sciarpa Avvieranno già nelle prossime settimane i lavori di preparazione del vertice europeo sulla difesa che si terrà a marzo sotto la presidenza franceseTorino ...

Advertising

redazioneiene : Elodie commenta con noi le ultime notizie di attualità... ed ha qualcosa di molto importante da dire. ?? #LeIene - Agenzia_Ansa : Covid: 2.466 contagi e 50 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,76%. Calano terapie intensiv… - pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, tutte le ultime notizie di cronaca e attualità per informarvi al meglio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Pallavolo, serie C. Messina Volley conferma Francesca Cannizzaro) è stato pubblicato su: Tempo… -