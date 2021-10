Riforma catasto, Salvini ‘frena’: “Basta togliere 2 punti” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Matteo Salvini prova a ‘circoscrivere’ il problema della delega fiscale. “Basta intervenire sull’articolo 7, comma 32, lettere A e B” sulla rendita attualizzata della casa e sull’adeguamento periodico del valore patrimoniale. Facendo capolino dai suoi uffici del Senato, il leader della Lega prova a offrire la sua soluzione, dopo lo strappo di ieri con il governo, con i suoi ministri che hanno disertato il Cdm. Le parole del leghista sembrano le stesse di ieri (“Non siamo il partito delle tasse e su questo diciamo no anche a Draghi”), ma – è la novità – Salvini butta la palla nel ‘campo parlamentare’, convinto che senatori e deputati siano in grado di poter correggere l’errore: far fuori dalla delega lo spinoso tema della Riforma del catasto “che è una patrimoniale mascherata”. Da qui la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Matteoprova a ‘circoscrivere’ il problema della delega fiscale. “intervenire sull’articolo 7, comma 32, lettere A e B” sulla rendita attualizzata della casa e sull’adeguamento periodico del valore patrimoniale. Facendo capolino dai suoi uffici del Senato, il leader della Lega prova a offrire la sua soluzione, dopo lo strappo di ieri con il governo, con i suoi ministri che hanno disertato il Cdm. Le parole del leghista sembrano le stesse di ieri (“Non siamo il partito delle tasse e su questo diciamo no anche a Draghi”), ma – è la novità –butta la palla nel ‘campo parlamentare’, convinto che senatori e deputati siano in grado di poter correggere l’errore: far fuori dalla delega lo spinoso tema delladel“che è una patrimoniale mascherata”. Da qui la ...

matteosalvinimi : Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli Italia… - borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - borghi_claudio : Suggerisco a @renatobrunetta di farsi spiegare da @gasparripdl che era con me a @Confedilizia_ cosa vuol dire la ri… - Hibbing59 : RT @IlGrandinato: @mara_carfagna @forza_italia È evidente come la 'riforma' del catasto faccia parte di una di quelle (tante) condizionalit… - Liberoarbitrio : RT @TheRipp69062828: Draghi: “Con la riforma del catasto nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno”. Questo è il pdc del governo dei… -