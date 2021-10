Nicola Pisu dichiara mi piace Soleil vorrei baciarla provo qualcosa

Advertising

ricciotibetano0 : Ma lo staff di Nicola Pisu è del mestiere o lo gestisce la cugina sedicenne? #gfvip - infoitcultura : Gf Vip, Nicola Pisu innamorato di Soleil? 'Provo qualcosa per lei' - infoitcultura : Gf Vip 6, Nicola Pisu è preso da Soleil Sorge - infoitcultura : Nicola Pisu innamorato di Solel Sorge 'Vorrei baciarla'/ Davide frena, 'Non buttarti' - infoitcultura : GFVip, Nicola Pisu fa confessioni scottanti su Soleil Sorge: “Mi piace davvero molto” -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Pisu

Tuttavia, senon nasconde di avere un debole per lei , c'è anche chi non nasconde di non volerla mai al proprio fianco: lo confermano le parole di Alex Belli . Alex Belli parla di Soleil ...Patrizia Mirigliani non ci sta. La mamma disi è scagliata contro Manila Nazzaro , proprio una delle sue ex Miss Italia. Il motivo? Una frase detta su suo figlio che proprio non ha digerito. È per questo motivo che sui social ha ...Tuttavia, se Nicola Pisu non nasconde di avere un debole per lei, c’è anche chi non nasconde di non volerla mai al proprio fianco: lo confermano le parole di Alex Belli. Alex Belli si sta facendo ...Non sono mancate le critiche da parte di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge. Poi si è complimentato con le sorelle Selassié.