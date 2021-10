Nadef Franco: 'Pil terzo trimestre +2,2%. Superbonus non sostenibili alla lunga' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Nel terzo trimestre dell'anno l'economia italiana dovrebbe essere cresciuta del 2,2%" e ci aspettiamo "di recuperare il livello del Prodotto interno lordo pre - crisi nel secondo trimestre del 2022". ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Neldell'anno l'economia italiana dovrebbe essere cresciuta del 2,2%" e ci aspettiamo "di recuperare il livello del Prodotto interno lordo pre - crisi nel secondodel 2022". ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che pensavamo. La sfida è rendere la crescita equa,… - EmilioBerettaF1 : Nadef, Franco: 'Nel terzo trimestre Pil a 2,2%. Numeri a rischio se la pandemia riprendesse' - fisco24_info : Franco: proroghiamo Superbonus,ma alla lunga non è sostenibile: La previsione di crescita per il 2021 al 6% contenu… - infoiteconomia : Nadef, il ministro Franco: “Proroghiamo il Superbonus ma alla lunga non è sostenibile” - infoiteconomia : Nadef, Franco: 'Se pandemia riprendesse, numeri a rischio' -