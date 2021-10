Maltempo tra Sarzana e Carrara: pioggia forte e allagamenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) pioggia forte e allagamenti nella mattina di mercoledì 6 ottobre. Accade a cavallo tra Liguria e Toscana, dove le precipitazioni hanno interessato in particolare i comuni di Luni e Ortonovo, ma anche ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021)nella mattina di mercoledì 6 ottobre. Accade a cavallo tra Liguria e Toscana, dove le precipitazioni hanno interessato in particolare i comuni di Luni e Ortonovo, ma anche ...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo #5ottobre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Dalla sera di domeni… - RegLiguria : [4/10-10.27] #AllertaMeteoLIG ?? Chiuso per maltempo il tratto della #A6 Torino-Savona tra Ceva e il bivio della A… - Nazione_Sarzana : Maltempo tra Sarzana e Carrara: pioggia forte e allagamenti - Dimsuonosoft : RT @romamobilita: La circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma - Napoli (via Formia), e sulla Roma - Nettuno è ancora sospesa… - romamobilita : La circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma - Napoli (via Formia), e sulla Roma - Nettuno è ancora so… -