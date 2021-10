L'ultimo pranzo informale tra Draghi e Merkel (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Il rapporto tra Mario Draghi e Angela Merkel si 'misura' anche con un dettaglio. Dopo l'accoglienza a palazzo Chigi, con gli onori dedicati ai capi di Stato e di governo, il colloquio nella sede del governo e la conferenza stampa i due leader – secondo quanto apprende l'AGI – pranzeranno in un ristorante nel centro di Roma, probabilmente all'hotel Eden. Dalla terrazza dell'albergo la Cancelliera potrà ammirare la vista delle bellezze della Capitale ma l'incontro, riservato e lontano dalle telecamere, è la cifra della 'confidenza' tra due protagonisti dell'Europa che per anni hanno combattuto battaglie fianco a fianco. A rimarcare il lavoro comune svolto durante un periodo nel quale entrambi hanno dovuto prendere decisioni difficili, è stata propria la Cancelliera. Ha ricordato quando Draghi era alla guida della Bce e "ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Il rapporto tra Marioe Angelasi 'misura' anche con un dettaglio. Dopo l'accoglienza a palazzo Chigi, con gli onori dedicati ai capi di Stato e di governo, il colloquio nella sede del governo e la conferenza stampa i due leader – secondo quanto apprende l'AGI – pranzeranno in un ristorante nel centro di Roma, probabilmente all'hotel Eden. Dalla terrazza dell'albergo la Cancelliera potrà ammirare la vista delle bellezze della Capitale ma l'incontro, riservato e lontano dalle telecamere, è la cifra della 'confidenza' tra due protagonisti dell'Europa che per anni hanno combattuto battaglie fianco a fianco. A rimarcare il lavoro comune svolto durante un periodo nel quale entrambi hanno dovuto prendere decisioni difficili, è stata propria la Cancelliera. Ha ricordato quandoera alla guida della Bce e "ha ...

L'ultimo pranzo informale tra Draghi e Merkel AGI - Agenzia Giornalistica Italia L'ultimo pranzo informale tra Draghi e Merkel L'agenda dei due leader a Roma è fitta di impegni ma non mancherà un momento conviviale per rinsaldare ancor più il rapporto di stima reciproca. L’incontro, riservato e lontano dalle telecamere, è la ...

