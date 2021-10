Lotito a Gravina | “Reintegro in Consiglio Federale o chiedo danni”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il presidente della Lazio Claudioha inviato una lettera di diffida al presidente della Figc Gabrielee a tutti i membri delchiedendo l’immediato. Nella missiva il numero uno del club biancoceleste chiede di prendere “atto della decisione del collegio di garanzia presso il Coni” che elimina le sanzioni decise dalla cortedi appello. “Questa vale -si legge nella lettera- quale formale costituzione in mora per tuttiarrecati e arrecandi dalla condotta dei soggetti in indirizzo con riferimento alle responsabilità di ogni ordine e tipo”. Alla missivaallega anche il parere del professor Bruno Sassani. L'articolo proviene da Italia Sera.