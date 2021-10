Litiga col marito e lo prende a bottigliate, poi si suicida lanciandosi dal balcone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tragedia familiare nella notte a L'Aquila. Una donna di 60 anni, A. V., probabilmente al culmine di una lite, ha colpito con violenza il marito, G. C., 68 anni, con una bottiglia di vetro. Poi si è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tragedia familiare nella notte a L'Aquila. Una donna di 60 anni, A. V., probabilmente al culmine di una lite, ha colpito con violenza il, G. C., 68 anni, con una bottiglia di vetro. Poi si è ...

Advertising

leggoit : Litiga col marito e lo prende a bottigliate, poi si suicida lanciandosi dal balcone - GiovanniDonize4 : Prodi 'Strana vita, la mia' Avrei preferito vendere l'Alfa alla Ford per avere in Italia 2 grandi case automob. Se… - scorpiostelIium : @Franc25182 Le cose si creano in due, mica litiga col muro Alex eh - trash_guyy : Però la maschera da pietà che si mette Soleil in puntata mi da proprio fastidio ceh sappiamo come sei tremenda col… - Miriam28148673 : Twitter è letteralmente quell'amica che ti pensa solo quando litiga col fidanzato -