L’ira del paralimpico Giuseppe Campoccio per il fuorionda il GF Vip

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La casa del Grande Fratello Vip, come al solito, è la più chiacchierata d’Italia. Ma questa volta non si tratta di liti o flirt tra i concorrenti. Durante la diretta che segue gli inquilini 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra, una gaffe della regia è diventata virale su tutti i social in pochissimo tempo. Dopo una comunicazione ai vip tramite l’altoparlante, la regia ha dimenticato di chiudere i microfoni, rendendo così pubblica una conversazione che avrebbe dovuto rimanere privata. “Una massa di imbecilli e cerebrolesi“: queste le parole che sono risuonate in tutta la casa e in tv, facendo calare il gelo tra i concorrenti e tra gli spettatori. Non è chiaro a chi fossero riferite, ma quello che è certo è che sono parole pesanti, che hanno sollevato l’indignazione di molti. Tra questi anche, atleta. ...