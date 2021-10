L’Europa verso la Luna Pronto il modulo di servizio della navicella Orion

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Completando le sue attività, Thales Alenia Space conferma il suo ruolo cruciale in questa prossima pietra miliare per il volo spaziale umano, facendo leva sulla nostra esperienza di lunga data nelle infrastrutture e nei veicoli di esplorazione spaziale”. Questa la dichiarazione dell’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini all’annuncio, oggi, del termine delle attività a supporto dell’integrazione finale dei sistemi critici deldieuropeo Esm2 di, presso la camera pulita di Airbus a Brema, in Germania. Inoltre, l’azienda ha anche annunciato di aver siglato l’estensione del contratto per la struttura dei moduli Esm 4, 5 e 6. RITORNO SULLAI Moduli di(Esm) forniranno elettricità, acqua e ossigeno alla...