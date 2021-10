Insegnanti di sostegno insufficienti al Nord e in esubero al Sud: cosa sta accadendo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scuola spaccata in due: è questo lo scenario che l’Italia sta affrontando negli ultimi anni, al Nord sempre più cattedre vuote per insufficienza di docenti specializzati, al Sud troppi insegnati di sostegno specializzati che restano in attesa di una chiamata. Insomma, nelle scuole italiane non si trovano insegnati di sostegno e questo è un male per quegli alunni che necessitano di un aiuto concreto e professionale per poter proseguire gli studi. Insegnanti di sostegno insufficienti al Nord e in esubero al Sud Il problema alla base della scuola oggi è rappresentato dalla mancanza inaccettabile di docenti specializzati nel sostegno di bambini con disabilità. Lo scenario che si prospetta davanti è quello di un Paese diviso a metà – ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scuola spaccata in due: è questo lo scenario che l’Italia sta affrontando negli ultimi anni, alsempre più cattedre vuote per insufficienza di docenti specializzati, al Sud troppi insegnati dispecializzati che restano in attesa di una chiamata. Insomma, nelle scuole italiane non si trovano insegnati die questo è un male per quegli alunni che necessitano di un aiuto concreto e professionale per poter proseguire gli studi.diale inal Sud Il problema alla base della scuola oggi è rappresentato dalla mancanza inaccettabile di docenti specializzati neldi bambini con disabilità. Lo scenario che si prospetta davanti è quello di un Paese diviso a metà – ...

