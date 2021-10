Ingegneria | Oice | a settembre rallenta il calo dei bandi di progettazione

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 51, solo in una di queste, con un valore di 370.000 euro, il criterio di aggiudicazione scelto e' il massimo ribasso (erano state 3 ad agosto). In ...

Secondo i dati/Iformatel, a settembre le gare di sola progettazione sono state 166 per 48,7 ... Il mercato di tutti i servizi di architettura eha un rallentamento piu' marcato di quello ...Roma, 22 set. - 'I dati dell'Osservatorio/Informatel sulle gare pubbliche die architettura, ad agosto 2021, sono allarmanti: dopo l'entrata in vigore del decreto Semplificazioni e l'aumento degli affidamenti diretti, si è ...Rallenta la discesa del mercato pubblico delle gare di progettazione iniziata a luglio. Secondo l'Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura, nei primi nove mesi de ...“Le potenziali criticità legate all’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei Sia a 139.000 euro -prosegue la nota- erano già state segnalate da Fondazione Inarcassa al legislatore, nel ...