Givenchy e Loewe | due visioni | una moda sperimentale | aristocratica e street wear

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono praticamente coetanei, Jonathan Anderson, ormai consolidato stilista per il marchio di tradizione e origine spagnola, e Matthew M. Williams, direttore creativo dialla sua prima sfilata dal vivo nella settimana parigina dellaspring summer 2022. Due giovani per due proposte differenti, che guardano ed esplorano mondi che, nel caso del giovane talentuoso irlandese, custodiscono gli indispensabili frammenti di colori a segno della classicità mentre nel dinamico e americano Matthew Williams rivelano, riflettono il connubio con la l’arte contemporanea come traccia vitale. Dueche declinano perfettamente i motivi essenziali per cui ladi oggi è a trattied essenziale e a momenti totalmente immersa in ...