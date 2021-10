Germania, Verdi e Fdp avanzano verso il «semaforo» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Berlino si accendono tutte le luci del “semaforo” dopo il via libera di Spd, Verdi e Fdp al primo tavolo di negoziato congiunto per il nuovo governo, già fissato dalle 11 alle 17 di oggi. Ieri il segretario dei liberali, Christian Lindner, ha accettato l’invito dei leader dei Grünen, Annalena Baerbock e Robert Habeck, per l’incontro d’esordio fra i tre partiti. Festeggia la Spd confermando ufficialmente il passo politico più atteso dalla maggioranza dei tedeschi ma finora tutt’altro che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Berlino si accendono tutte le luci del “” dopo il via libera di Spd,e Fdp al primo tavolo di negoziato congiunto per il nuovo governo, già fissato dalle 11 alle 17 di oggi. Ieri il segretario dei liberali, Christian Lindner, ha accettato l’invito dei leader dei Grünen, Annalena Baerbock e Robert Habeck, per l’incontro d’esordio fra i tre partiti. Festeggia la Spd confermando ufficialmente il passo politico più atteso dalla maggioranza dei tedeschi ma finora tutt’altro che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

TgLa7 : #Germania: Verdi propongono governo con Liberali e Spd - fattoquotidiano : Germania, i liberali accettano la proposta dei Verdi: via ai colloqui con la Spd per una coalizione semaforo - MediasetTgcom24 : Germania, i Verdi propongono coalizione con Spd e Liberali #germania - NadaAlfano : RT @agambella: #Germania Verdi: verso coalizione di governo con socialdemocratici e liberali. - f_depaoli : RT @mastefanini96: In Germania Liberali, Verdi e Socialisti stanno per formare un governo assieme, nonostante siano andati autonomamente al… -