Draghi: “Questo governo non aumenta le tasse” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Il governo va avanti. L’azione del governo non può seguire il calendario elettorale, dobbiamo seguire il calendario negoziato con la Commissione europea per il Pnrr e per le raccomandazioni date dalla Commissione all’Italia. C’è una patrimoniale? No, la risposta è no: non c’è una patrimoniale. Questo governo non aumenta le tasse”. Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia, rispondendo alle domande sulla delega fiscale e sulla posizione critica della Lega. Sotto i riflettori, la riforma del catasto: “Perché nascondersi dietro l’opacità? Perché calcolare le tasse sulla base di numeri che non hanno senso?”, dice Draghi. “Non è meglio essere trasparenti? Poi, la decisione se far pagare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ilva avanti. L’azione delnon può seguire il calendario elettorale, dobbiamo seguire il calendario negoziato con la Commissione europea per il Pnrr e per le raccomandazioni date dalla Commissione all’Italia. C’è una patrimoniale? No, la risposta è no: non c’è una patrimoniale.nonle”. Lo dice il premier Mario, in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia, rispondendo alle domande sulla delega fiscale e sulla posizione critica della Lega. Sotto i riflettori, la riforma del catasto: “Perché nascondersi dietro l’opacità? Perché calcolare lesulla base di numeri che non hanno senso?”, dice. “Non è meglio essere trasparenti? Poi, la decisione se far pagare ...

