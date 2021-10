Delega fiscale, Verini (Pd) a iNews24: “Dopo Speranza e Lamorgese ora Salvini sta puntando Draghi” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo strappo della Lega sulla Delega fiscale sta creando più di un malumore all’interno della maggioranza che sostiene il governo, lei come giudica l’atteggiamento del Carroccio? “Molto grave, perché è un atteggiamento che, rischiando di creare problemi al Presidente del consiglio nella sua azione di governo, finisce con il creare problemi anche all’Italia” Eppure nonostante L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo strappo della Lega sullasta creando più di un malumore all’interno della maggioranza che sostiene il governo, lei come giudica l’atteggiamento del Carroccio? “Molto grave, perché è un atteggiamento che, rischiando di creare problemi al Presidente del consiglio nella sua azione di governo, finisce con il creare problemi anche all’Italia” Eppure nonostante L'articolo proviene da Inews.it.

