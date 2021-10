Degrado ad Ardea | auto bruciate e discariche a cielo aperto in via Strampelli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Ancora segnalazioni diurbano da parte dei cittadini di, che non sanno più a chi rivolgersi per vedere il proprio quartiere pulito. Rifiuti di ogni tipo ma anche scheletri diincendiate e abbandonate da mesi occupano tratti di strada. Un lettore ha contattato la redazione de Il Faro Online con la speranza di far emergere la sua indignazione e ottenere una bonifica delle zone interessate. Particolarmente allarmante è la situazione in via Nazzareno, nel tratto tra via Pontina vecchia e gli uffici di Scorza Porte S.r.l, all’altezza del cavalcavia per immettersi sulla Pontina nuova, dove una Fiat incendiata è stata abbandonata davanti a un cancello, in mezzo a cumuli di rifiuti gettati a terra. Stessa situazione anche in via Valle dei Frassi, prima del ponte del fiume ...