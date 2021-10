Dayane Mello molestata in tv? Le Iene vogliono vederci chiaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dayane Mello è stata molestata al reality La Fazenda? Le Iene sono intervenute in Brasile per vedere come sta la modella e informarla di ciò che le è accaduto E’ andata in onda ieri in prime time la prima puntata di stagione de Le Iene che ha affrontato il delicato tema che coinvolge la modella e imprenditrice Dayane Mello impegnata al momento nel reality la Fazenda in Brasile. Dayane è stata vittima di molestie nel programma e forse anche stuprata ma è ignara di tutto. Per questo sono intervenute Le Iene in Brasile con Marina Rei, inviata del programma di Italia Uno. Nel servizio mandato in onda su Italia Uno si vedono dei video che mostrano come il cantante Nego do Borel abbia tentato diverse volte l’approccio con ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stataal reality La Fazenda? Lesono intervenute in Brasile per vedere come sta la modella e informarla di ciò che le è accaduto E’ andata in onda ieri in prime time la prima puntata di stagione de Leche ha affrontato il delicato tema che coinvolge la modella e imprenditriceimpegnata al momento nel reality la Fazenda in Brasile.è stata vittima di molestie nel programma e forse anche stuprata ma è ignara di tutto. Per questo sono intervenute Lein Brasile con Marina Rei, inviata del programma di Italia Uno. Nel servizio mandato in onda su Italia Uno si vedono dei video che mostrano come il cantante Nego do Borel abbia tentato diverse volte l’approccio con ...

