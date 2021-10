Ciclismo, Gran Piemonte 2021: i favoriti della vigilia, Colbrelli sfida Viviani e Nizzolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Gran Piemonte torna a sorridere ai velocisti con l’edizione 2021, in programma tra poche ore con i suoi 168 chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia. Una prova adatta quindi alle ruote veloci del gruppo, chiamate a controllare la corsa per poi giocarsi il tutto per tutto allo sprint. Tanti italiani di spicco attesi per una delle classiche più antiche del nostro Ciclismo: Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani sono senza dubbio i due velocisti puri più quotati, ma i due dovranno fare i conti con diversi avversari di alto livello. Gran Piemonte 2021: PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING A rubare però la scena potrebbe essere Sonny Colbrelli, che torna in corsa dopo la vittoria di domenica scorsa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Iltorna a sorridere ai velocisti con l’edizione, in programma tra poche ore con i suoi 168 chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia. Una prova adatta quindi alle ruote veloci del gruppo, chiamate a controllare la corsa per poi giocarsi il tutto per tutto allo sprint. Tanti italiani di spicco attesi per una delle classiche più antiche del nostro: Giacomoed Eliasono senza dubbio i due velocisti puri più quotati, ma i due dovranno fare i conti con diversi avversari di alto livello.: PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING A rubare però la scena potrebbe essere Sonny, che torna in corsa dopo la vittoria di domenica scorsa ...

Advertising

Naz_Montecatini : Ciclismo: domenica il 70esimo Gran Premio Ezio Del Rosso a Montecatini - newsbiella : Attenzione, domani a Biella rivoluzione viabilità per la Gran Piemonte 2021 - zazoomblog : Ciclismo Gran Piemonte 2021: percorso e altimetria - #Ciclismo #Piemonte #2021: #percorso - BEPPESARNO : ...Grandissima volata di Alessandro #DeMarchi che vince la #TreValliVaresine sotto la pioggia. Peccato per Formolo… - LaStampa : Il grande ciclismo a Biella: ecco i passaggi in provincia della Milano-Torino e della Gran Piemonte -